港元拆息全線向上 1個月HIBOR重上0.091%
文章日期：2021年4月27日 11:27
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.21點子至0.09143%，是2021年4月22日後最高，當日報0.09161%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.32點子至0.03952%；1星期HIBOR升0.39點子至0.05089%；2星期HIBOR升0.29點子至0.06018%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17518%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.31071%；12個月期HIBOR升0.29點子至0.43964%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.111%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0196%，連續2日擴闊，利差是2021年4月22日後最高，當日差距為-0.0145%
對上一次連續2日擴闊，是2021年4月20日，當日利差報-0.0107%。
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