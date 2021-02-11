港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.32點子至0.03952%；1星期HIBOR升0.39點子至0.05089%；2星期HIBOR升0.29點子至0.06018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17518%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.31071%；12個月期HIBOR升0.29點子至0.43964%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.111%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0196%，連續2日擴闊，利差是2021年4月22日後最高，當日差距為-0.0145%

對上一次連續2日擴闊，是2021年4月20日，當日利差報-0.0107%。

其他報道

彭博： 螞蟻估值或大幅下跌至最低290億美元

Lyft 5.5億美元將自動駕駛部門售予豐田

特斯拉昨晚深夜微博發文致歉 承諾會盡全力處理和解決現存問題

凱雷擬成立收購基金 集資220億美元 歷來規模最大

受到嚴重煤礦事故影響 比特幣單周資金流出創最高紀錄

傳摩通今年將推比特幣主動管理型基金

亞馬遜今年或拆股 最快周四公布 料增入道指機會

野村料美團「二選一」壟斷或遭罰款46億人幣 維持「買入」評級

中國3月全國規模以上工業企業利潤同比增長92.3%

滬深三大指數向下 人行零投放零回籠

恒指低開57點跌穿10天線 藥明生物跌5.14%守配售價

Tesla連續七季獲利 首季盈利勝預期 首季交車達18.48萬輀

港股ADR跌82點 匯控、恒生、萬洲公布業績

馬斯克反駁：是Tesla賣出持有的10%比特幣 自己沒有

憧憬儲局維持寬鬆 標指、納指連升兩日兼創新高 道指跌61點

藥明生物股東107元減持 增至1.08億股 禁售期配股獲代理書面同意