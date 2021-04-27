中國3月全國規模以上工業企業利潤同比增長92.3%
文章日期：2021年4月27日 09:48
國統局公佈，中國3月份全國規模以上工業企業利潤按年增長92.3%，至7112億元人民幣，1-3月份全國規模以上工業企業利潤按年增長137.3%至1.83萬億元。
國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，首季業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。
一季度，規模以上工業增加值按年增長24.5%，營業收入增長38.7%，生產銷售均實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因之一。
各行業利潤普遍增長，近四成行業利潤翻番。一季度，在41個工業大類行業中，有39個行業利潤實現按年增長，增速均達到兩位數及以上。
朱虹解讀指，總體來看，一季度工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，但也要看到，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。下階段，要繼續保持宏觀政策的連續性穩定性，擴大有效需求。
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