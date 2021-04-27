國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，首季業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

一季度，規模以上工業增加值按年增長24.5%，營業收入增長38.7%，生產銷售均實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因之一。

各行業利潤普遍增長，近四成行業利潤翻番。一季度，在41個工業大類行業中，有39個行業利潤實現按年增長，增速均達到兩位數及以上。

朱虹解讀指，總體來看，一季度工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，但也要看到，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。下階段，要繼續保持宏觀政策的連續性穩定性，擴大有效需求。

其他報道

滬深三大指數向下 人行零投放零回籠

恒指低開57點跌穿10天線 藥明生物跌5.14%守配售價

Tesla連續七季獲利 首季盈利勝預期 首季交車達18.48萬輀

港股ADR跌82點 匯控、恒生、萬洲公布業績

馬斯克反駁：是Tesla賣出持有的10%比特幣 自己沒有

憧憬儲局維持寬鬆 標指、納指連升兩日兼創新高 道指跌61點

藥明生物股東107元減持 增至1.08億股 禁售期配股獲代理書面同意