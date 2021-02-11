恒指低開57點跌穿10天線 藥明生物跌5.14%守配售價
文章日期：2021年4月27日 09:25
恒指今早低開57點或0.2%，報28895點，跌穿10天線(28920.98點)，成交金額161億元；國指今早低開20點或0.19%，報10961點。恒生科技指數開市報8486點，升0.02%。
藍籌15隻升，24隻下跌，16隻無升跌。安踏（2020）升1.69%，報138.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.91%，報99.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；遭股東減持的藥明生物（2269）跌5.14%，報108.9元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。
恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是鴻騰（6088）開市報2.51元，升1.21%；跌幅最大的是百度（9888）開市報210.4元，跌1.96%。
多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）開市報45.25元，升0.33%；恒生（0011）開市報149.5元，跌0.6%；萬洲（0288）開市報6.69元，升0.9%。
藥明生物（2269）股東107元減持 增至1.08億股 禁售期配股獲代理書面同意。開市報108.9元，跌5.14%。
市監局對美團（3690）涉嫌「二選一」等壟斷行為立案調查。開市報300元，跌1.64%。
比特幣反彈，Tesla沽出倉位10%，留意區塊概念股。區塊鏈概念股，火幣科技（1611）開市報21.6元，升1.41%；栢能集團（1263）開市報3.84元，跌1.03%；BC科技（0863）開市報16元，升1.91%；美圖公司（1357）開市報2.64元，升6.45%。
破頂股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見917.5元，開市報917.5元，升1.38%；海豐國際（1308）創上市新高，見29.3元，開市報29.3元，升0.69%。
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