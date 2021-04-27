市場押注聯儲局維持寬鬆政策，標指、納指向上，其中，標指高見4194.19點，創歷史及收市價計新高，連升2日累計升52.64點；納指則創收市價計新高，連升2日累計升320.365點。其他消息方面，拜登將把資本利得稅上調的收入門檻定為100萬美元以上，拜登周三將向國會詳細說明對富人的增稅計劃，但料面臨兩黨議員圍攻。