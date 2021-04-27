憧憬儲局維持寬鬆 標指、納指連升兩日兼創新高 道指跌61點
文章日期：2021年4月27日 08:22
市場押注聯儲局維持寬鬆政策，標指、納指向上，其中，標指高見4194.19點，創歷史及收市價計新高，連升2日累計升52.64點；納指則創收市價計新高，連升2日累計升320.365點。其他消息方面，拜登將把資本利得稅上調的收入門檻定為100萬美元以上，拜登周三將向國會詳細說明對富人的增稅計劃，但料面臨兩黨議員圍攻。
道瓊斯工業平均指數收跌61點，跌幅0.19%，報33981點。標普500指數收漲7點，升幅0.18%，報4187點。納斯達克綜合指數收漲121點，或0.88%，報14138點。
聯合健康跌1.11%，報395.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而美國運通，4.16%，報150.34元，貢獻道指39點。
科技股方面，蘋果收市報134.72元，升0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2309.93元，升0.43%，亞馬遜收市報3409元，升2.03%，Facebook收市報303.04元，升0.63%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.27%，報440點。德國DAX指數收漲0.11%，報15296點；法國CAC 40指數漲0.29%，報6275點；英國富時100指數收漲0.36%，報6963點。
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