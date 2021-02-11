限額提升後，客戶在零售點消費，每次付款金額亦會增至3000元。目前的儲值限額為1000元的八達通，包括於2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，以及同年10月1日之前發出的Smart Octopus。自4月29日起通過八達通應用程式、八達通服務站等，增值、查詢餘額、領取交通補貼等，將自動提升限額。

此外，自5月16日起，客戶於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的所有分店增值或成功領取公共交通費用補貼後，其八達通的儲值限額亦會自動提升至3000元。其他在2019年12月1日後發出的八達通產品，及於當年10月1日起發出的Smart Octopus，其儲值限額已為3000元。

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