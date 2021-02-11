八達通：4月29日起提升儲值限額至3000元
文章日期：2021年4月26日 18:51
八達通公布，儲值限額會自4月29日起，分階段於不同渠道使用服務後自動提升，由1000元增至3000元，提升後將不能回復至1000元，客戶可按需要自行決定其增值金額。八達通為4間發放政府消費券的儲值支付工具之一，預計最快於暑假接受市民登記，八達通提升儲值限額，擬為方便經八達通於零售使用消費券作準備。
限額提升後，客戶在零售點消費，每次付款金額亦會增至3000元。目前的儲值限額為1000元的八達通，包括於2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，以及同年10月1日之前發出的Smart Octopus。自4月29日起通過八達通應用程式、八達通服務站等，增值、查詢餘額、領取交通補貼等，將自動提升限額。
此外，自5月16日起，客戶於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的所有分店增值或成功領取公共交通費用補貼後，其八達通的儲值限額亦會自動提升至3000元。其他在2019年12月1日後發出的八達通產品，及於當年10月1日起發出的Smart Octopus，其儲值限額已為3000元。
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