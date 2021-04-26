報告指出，因為去年中國出現新冠肺炎疫情，銀行現存的表外貸款，獲准可以延遲清理或將貸款移入表內，不過銀行需於今年內完成。標普指出，因為相關處理需要消耗資本，部分銀行資本充足較低，監管當局需要與這些銀行一同處理。

標普預期大部分影子貸款會在今明兩年完成處理，目前需要處理的理財產品有8.5萬億元，較2018年4月人行宣布清理影子貸款時減少55%。該行預期，銀行會利用獲延長的時限改造需處理的理財產品，避免消耗大量資本和在入表時出現大幅撥備，例如會重新包裝為透明度較高的淨值型產品，或等待其自然到期，預期有六成至七成，即5億至5.9億元現存產品會在今年底完成。

對於不能改造的產品，標普預期銀行會移入資產負債表以反映其風險，估計會消耗部分大型銀行約10%的資本緩衝。目前影子貸款理財產品主要由六大國有銀行持有，它們有較大的資本衝緩作處理。

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