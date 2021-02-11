A股倒跌拖累 恒指轉跌125點 50天線得而復失 北水連續7日流入
文章日期：2021年4月26日 16:25
A股尾市轉跌拖累港股表現，恒指早段曾升160點，升穿50天線(29166.09點)，但午後由升轉跌，最多曾跌170點一度跌穿10天線(28881.16點)，高低波幅330點。收市50天線得而復失。
恒指收市跌125點或0.43%，報28952點，成交金額1474億元，較上日增加3.14%；國指跌86點或0.78%，報10981點。恒生科技指數收報8485點，升0.21%。
藍籌12隻升，41隻下跌，2隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.79%，收報45.6元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.18%，收報99元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；蒙牛（2319）跌3.24%，收報41.85元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.99%，收報6.41元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。
恒生科技指數成份股15隻升，16隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報274.4元，升6.85%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.72元，跌3.94%。
北水南下合計淨流入19.81億元，較上日減少42.04%，連續第7日流入，累計流入310.44億元。南水北上合計淨流入32.04億元人民幣，較上日減少59.23%，連續第2日流入，累計流入110.64億元。
多間公司公布業績，包括復藥（2196）收報41.3元，升3.77%；金風（2208）收報14元，跌2.09%；新高教（2001）收報5.77元，升3.78%。明日接力的匯控（0005）收報45.1元，升0.67%；恒生（0011）收報150.4元，升0.07%。
午後消息股表現
新港兩地啟動旅遊氣泡，國泰（0293）5月26日首航新加坡，6月10日起增至每日一班來回航班。國泰收報7.07元，升2.46%。
京東（9618）旗下京東物流據報將在本周尋求IPO批准。京東收報299.2元，升0.74%。
螞蟻集團計劃向擁有無法兌現股票選擇權的員工提供零息貸款。阿里巴巴（9988）收報224.6元，升0.09%。
今早及隔晚消息股表現
字節跳動：公司暫不具上市條件 無上市計劃。嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見916元，收報905元，升5.23%；快手（1024）收報274.4元，升6.85%。
虎都（2399）與阿里巴巴旗下一錘定音科技合作。虎都收報5元，收報7.06%。
債券通「南向通」有望於7月啟動。港交所（0388）收報491.4元，升1.36%。
恒大（3333）旗下恒大地產內地發債債息近上限定價 利息較去年10月高。恒大收報13.48元，跌1.89%。
賽生藥業（6600）公布，啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究。收報16.3元，升3.95%。
百度（9888）公布，3月百度App月活躍用戶數達到5.58億。收報214.6元，升2%。
大家樂（0341）發盈喜，疫下多賺近四倍。收報17.32元，升3.71%。
傳芯片短缺致停產，長汽（2333）兩大生產基地無停產計劃。收報20.3元，跌7.31%。
飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）溢價8.5%入股。創52周高，見1.4元，收報1.27元，升98.44%；騰訊收報628.5元，跌0.55%。
丘鈦科技（1478）獲批分拆昆山丘鈦於深交所上市。收報15.38元，跌1.03%。
中匯集團（0382）料未來兩年擴充校園涉資本開支6億人民幣。收報8.55元，跌1.7%。
招行（3968）首季純利升15% 資本充足率、淨利差下降 成本收入比增。收報62.35元，跌1.58%。
電視廣播（0511，TVB）旗下OTT平台myTV SUPER與有線寬頻（1097）合作 月費最平198元起。電視廣播收報8.56元，跌1.38%；有線收報0.067元，無升跌。
招金（1818）公布，首季盈利跌72%。收報7.29元，跌4.33%。
東方海外（0316）首季總收益按年增加96%至30.18億美元。收報137元，升0.73%。
華潤水泥（1313）首季純利按年升15.8%，不派息。收報8.55元，跌1.38%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見10.28元，收報10.16元，升11.4%；康哲藥業（0867）創52周高，見18.96元，收報17.66元，跌2.97%；上海醫藥（2607）創52周高，見17.26元，收報16.74元，跌1.53%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.4元，收報3.27元，升5.48%；現代牙科（3600）創52周高，見4.18元，收報4.09元，升13.93%。
其他破頂股包括，同程藝龍（0780）創上市新高，見20.3元，收報19.72元，跌1.3%；海豐國際（1308）創上市新高，見29.2元，收報29.1元，升6.2%；稻草熊（2125）創上市新高，見15.2元，收報14.16元，升5.04%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.09元，收報3.05元，升2.01%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.64元，收報0.61元，升5.17%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌。
其他報道
國泰：5月26日首航新加坡 6月10日起增至每日一班來回航班
深圳政府擬連續5年投入10億元人民幣 推進當地5G全產業鏈發展