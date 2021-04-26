國泰：5月26日首航新加坡 6月10日起增至每日一班來回航班
文章日期：2021年4月26日 15:36
港府宣布與新加坡重啟旅遊氣泡，國泰（0293）公布，航班將於5月26日首航，航班會由已全面接種疫苗的機師及機艙服務員執勤。
國泰指，將採用嶄新及具燃油效益的空中巴士A350-900航機，運作「航空旅遊氣泡」航班CX759及 CX734 。首班由香港出發的CX759航班將於5月26日啟程，而首班由新加坡出發的CX734航班將於5月27日出發。
由香港出發的CX759將於早上9時10分啟程，而由新加坡出發的CX734將於當時時間14時45分出發。
其後由香港出發的航班，全部均於早上9時10分出發，日期分別為5月27,29日，及6月1, 3, 5, 6, 8日。
新加坡出發航班同樣為當時時間14時45分，出發日期為5月27,29日，及6月1, 3, 5, 6, 8日。
由6月10日起，國泰航空將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班 （CX759及CX734 ）。
國泰現報7.09元，升2.75%。
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