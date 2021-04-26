據報，銀行正在說服商人和零售客戶下載數字錢包，以便在試點計劃期間可以直接用數字人民幣進行交易，以避開騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）旗下的支付管道。

報道指，參加數字人民幣試點計劃的六家銀行包括國工商銀行，中國農業銀行，中國銀行和中國建設銀行。人行將發行數字人民幣，再透過銀行轉移至個人及企業戶口。

分析指，中國大力發展數字人民幣，似乎越來越有能力削弱螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付在在線支付中的主導地位。報道引述一位負責推廣數字人民幣的銀行官員指:「大數據就是財富。擁有數據的人會蓬勃發展。」他又表示，微信支付和支付寶擁有大量的數據，數字人民幣促進了中國的反壟斷活動，並幫助政府控制大數據。

人行和騰訊均拒絕就報道作出回應。螞蟻拒絕評論支付寶與數字人民幣之間的關係。

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