發生反修例風波的2019年，米高嘉道理曾於當年發公開信，稱事態感痛心，亦提到年輕人是香港的未來，不能讓年輕一代活在無助、絕望當中，「要重建社會互信，為新生代重燃希望，我們每一個人都責無旁貸」。

今次訪問當米高嘉道理又談到年輕人，他指，年輕人在香港有很好的前景，但他們有他們的憂慮，如「由於一個或另一個原因」，他亦指，年輕人收到很多的資訊，但大部分都是錯的。

他對於政府與年輕人缺乏對話感到難過，鼓勵雙方進行對話，從中可找到接近距離的方法。

報道中，米高嘉道理表示支持國安法，他表示，法例有助保障穩定，讓人可以和平、自由地工作、居住和旅遊。

近年的政治問題引發移民潮，兒子斐歷嘉道理於訪問中表示，很多朋友亦已離開，但預期很多人未來將會回流，認為人們每次都會回流，情況如97年移民後出現的回流潮。斐歷嘉道理認為，人們需要重獲信心，他們需要離開香港重拾視野。他補充指，香港亦需要改善，使人們可以重拾對香港的信心。

斐歷嘉道理表示，香港有些社會問題需要解決，例如高樓價、高的生活成本、長的工作時間、薪酬不足、周末的娛樂不足、缺乏足夠的私人時間等等。他認為，一個年輕人在交租、交中電的電費單、供養父母後，餘下的薪金已不多，還要應付高昂的日常開支，這些已成為問題。他認為，政府對此失焦，香港人於2019年希望以暴力的方式讓政府聽到。

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