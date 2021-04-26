深圳發布市工業和信息化局關於公開徵求《深圳市加快推進5G全產業鏈高質量發展若干措施(公開徵求意見稿)》意見的通告，稱充分發揮市級財政專項資金作用，連續五年每年投入10億元用於支持5G產業發展。

通告指，支持措施包括支持各區(新區)將較大面積的連片土地出讓給領航企業並鼓勵其對產業空間進行統一規劃管理。在保持用地性質、用途不變的前提下，允許其將不超過20%的自有建設用地使用權及建築物轉讓給核心配套企業，允許其將不超過建築面積的30%出租給核心配套企業並在產業發展監管協議明確約定租賃面積比例、租金標準、租賃對象及違約處置措施。另外，將給予年度銷售金額達到5000萬元的本地企業生產小基站和微基站、高端光通信產品、網絡產品等5G核心設備和應用場景首次進入電信企業集中採購名錄，一次性500萬元的資助。

其他報道

港府將公布與新加坡的旅遊氣泡計劃 國泰升逾3%

虎都與阿里巴巴旗下一錘定音科技合作

債券通「南向通」有望於7月啟動

金融時報：Archegos爆煲 瑞信大股東尋求讓負責人辭任

恒大內地發債債息近上限定價 利息較去年10月高

Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響

鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店

内地股市高開 三大指數向上

恒指高開27點 逼近50天線 美團升1.17%

南早：字節跳動因難以滿足中美監管要求 擱置IPO計劃

港股ADR升110點 復藥公布業績 匯控、恒生明日接力

順豐分拆的房託SF REIT正評估香港IPO需求

賽生藥業：啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究

百度：3月百度App月活躍用戶數達到5.58億