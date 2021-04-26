深圳政府擬連續5年投入10億元人民幣 推進當地5G全產業鏈發展
文章日期：2021年4月26日 12:19
深圳市推新措施推進5G全產業鏈發展，表示將年產值不少於100億元的5G企業認定為為領航企業並予以重點支持，對5G企業新增在深投資額達人民幣1億元（下同）以上的項目，按項目首年度實際投資額的10%給予獎勵，最高獎勵1000萬元。
深圳發布市工業和信息化局關於公開徵求《深圳市加快推進5G全產業鏈高質量發展若干措施(公開徵求意見稿)》意見的通告，稱充分發揮市級財政專項資金作用，連續五年每年投入10億元用於支持5G產業發展。
通告指，支持措施包括支持各區(新區)將較大面積的連片土地出讓給領航企業並鼓勵其對產業空間進行統一規劃管理。在保持用地性質、用途不變的前提下，允許其將不超過20%的自有建設用地使用權及建築物轉讓給核心配套企業，允許其將不超過建築面積的30%出租給核心配套企業並在產業發展監管協議明確約定租賃面積比例、租金標準、租賃對象及違約處置措施。另外，將給予年度銷售金額達到5000萬元的本地企業生產小基站和微基站、高端光通信產品、網絡產品等5G核心設備和應用場景首次進入電信企業集中採購名錄，一次性500萬元的資助。
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