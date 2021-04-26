至於最昂貴的是1010的12GB月費計劃，月費為398元，其後要增加數據用量為10元每2GB。雖然較昂貴但每月附送2GB中國內地漫遊數據及內地電話號碼服務，適合不時需要返往中港兩地的人士。合約期方面可選24、30及36個月。而8GB數據用量，月費為每月299元，但就不包括內地電話號碼及漫遊數據，額外每1GB數據用量為30元，兩項計劃相差約100元，可見12GB計劃相對划算。

禮品方面，無論使用哪種5G計劃，都會贈送兩個月MOOV 24 bit 音樂服務以及csl. 5G Multi Angle VR，用戶可以VR觀賞韓國K-POP音樂節目。其他增值服務另有免費Wi-Fi用量、免費享用全球環亞優逸庭或環亞機場貴賓室服務兩次、4日數據漫遊日費（中國內地及主要亞太地區）、海外24小時免費私人助理、4日航空數據漫遊日費等。

1010上台送貴賓室服務

事實上，1010及csl都是香港電訊（6823）的子公司，1010目標為高端客戶，csl較大眾化。5G月費方面，csl的400元以內計劃分別有8GB、12GB、50GB及80GB。最廉宜的8GB月費為198元，其後每增加1GB為30元，12GB以上計劃都會附送2GB中國內地漫遊數據及內地電話號碼服務，額外本地數據為10元每2GB。當中，50GB月費為358元，並贈送Netflix基本計劃。禮品方面與1010大致相同，都送2個月MOOV及Multi Angle VR，另額外送1個月csl. 5G VR電競；但不包括其他增值服務，如貴賓室服務、數據漫遊等。

csl的另一個優惠是提供短約試用服務計劃，現時經網上申請，可以198元試用8GB的3個月短約計劃，12GB為298元。至於大專生則可享248元的80GB短約計劃。

數碼通送迪士尼樂園門票

上周數碼通公布，即日起新客戶或指定現有客戶續約或升級選用指定5G月費計劃，即送4張香港迪士尼樂園門票。目前公司主要有兩種5G月費計劃，分別是月費為328元的35GB計劃及398元的100GB計劃。目前公司正進行推廣，限時送6個月月費回贈，享110GB的5G數據及免數據任用Zoom或Teams，每月剩餘數據可儲起後用。

除了送迪士尼樂園門票，現時上台客戶可獲「至豪星級酒店Staycation」的一晚酒店住宿，可選酒店包括香港維港凱悅尚萃酒店、香港九龍東智選假日酒店等，另保證升級入住高級或豪華房型，及獲免費雙人早餐。

副文

本港5G服務於去年4月1日面世，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，當時5G覆蓋率只佔全港約五六成，時至今日已達八九成。過去一年，一些原有的4G基站調整後，已可發射5G信號，令覆蓋率上升。未來採用5G亦將會是大勢所趨，因為4G基站的總容量比5G小，舉例而言，4G基站信號僅足夠數萬人使用，但5G基站信號可足夠100萬人使用，因此可享速度會較快。

不過，現時本港5G應用的確比預期慢，主要是受累於疫情，不少市民都在家工作，以致5G需求量仍低。近日，又因全球晶片短缺而進一步拖慢5G發展進度。展望未來，5G可應用於物聯網，包括智慧城市設施如燈柱、感應器等。

他建議市民應盡早使用5G計劃，因為基站會優先將信號分撥給5G用戶，因此4G用戶的上網速度只會愈來愈慢。

市面上有多項5G計劃，方保僑建議，市民可購入不同電訊商的5G儲值卡，並於家居及公司使用，以了解不同地點、不同電訊商的5G速度。他又提醒，雖然5G速度比4G快，但實際用量相差不大，假如市民每月流動數據只用5GB，可考慮選擇8GB。