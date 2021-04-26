恒指半日升23點或0.08%，報29102點，成交金額809億元；國指跌18點或0.16%，報11049點。恒生科技指數收報8586點，升1.4%。

藍籌15隻升，39隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升3.59%，收報317.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；百威（1876）跌3.5%，收報24.85元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.38%，收報6.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

恒生科技指數成份股21隻升，10隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報275.6元，升7.32%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.88元，跌2.51%。

北水南下合計淨流入31.86億元，較上日減少6.76%，連續第7日流入，累計流入322.5億元。南水北上合計淨流入46.73億元人民幣，較上日減少40.55%，連續第2日流入，累計流入125.32億元。

港府將公布與新加坡的旅遊氣泡計劃，國泰（0293）收報7.1元，升2.9%。

虎都（2399）公布，與阿里巴巴（9988）旗下一錘定音科技合作。虎都收報5.35元，跌0.55%；阿里收報226.6元，升0.98%。

傳債券通「南向通」有望於7月啟動。港交所（0388）收報494元，升1.9%。

恒大（3333）內地發債債息近上限定價 利息較去年10月高。恒大收報13.38元，跌2.62%。

字節跳動因難以滿足中美監管要求 擱置IPO計劃。嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見916元，收報911.5元，升5.99%；快手（1024）收報275.6元，升7.32%。

多間公司公布業績，包括復藥（2196）收報40.8元，升2.51%；金風（2208）收報14.2元，跌0.69%；新高教（2001）收報5.98元，升7.55%。明日接力的匯控（0005）收報44.85元，升0.11%；恒生（0011）收報150元，跌0.2%。

賽生藥業（6600）公布，啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究。收報16.3元，升3.9%。

百度（9888）公布，3月百度App月活躍用戶數達到5.58億。收報217.6元，升3.42%。

大家樂（0341）發盈喜，疫下多賺近四倍。收報17.34元，升3.83%。

傳芯片短缺致停產，長汽（2333）兩大生產基地無停產計劃。收報21.05元，跌3.88%。

飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）溢價8.5%入股。飛魚科技創52周高，見1.4元，收報1.35元，升110.94%；騰訊（0700）收報635.5元，升0.55%。

丘鈦科技（1478）獲批分拆昆山丘鈦於深交所上市。收報15.64元，升0.64%。

中匯集團（0382）料未來兩年擴充校園涉資本開支6億人民幣。半日收報8.5元，跌2.2%。

招行（3968）首季純利升15% 資本充足率、淨利差下降 成本收入比增。收報62.7元，跌1.03%。

電視廣播（0511，TVB）旗下OTT平台myTV SUPER與有線寬頻（1097）合作 月費最平198元起。電視廣播收報8.61元，跌0.81%；有線收報0.067元，無升跌。

招金（1818）公布，首季盈利跌72%。收報7.37元，跌3.28%。

東方海外（0316）首季總收益按年增加96%至30.18億美元。收報136.6元，升0.4%。

華潤水泥（1313）首季純利按年升15.8%，不派息。半日收報8.5元，跌1.96%。

破頂股表現

醫療醫藥相關股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見9.98元，收報9.89元，升8.44%；康哲藥業（0867）創52周高，見18.96元，收報18.06元，跌0.77%；上海醫藥（2607）創52周高，見17.26元，收報16.82元，跌1.06%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.4元，收報3.31元，升6.77%；現代牙科（3600）創52周高，見4.1元，收報4.1元，升14.21%。

其他破頂股包括，同程藝龍（0780）創上市新高，見20.3元，收報19.9元，跌0.4%；海豐國際（1308）創上市新高，見28.9元，收報28.9元，升5.47%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.09元，收報3.06元，升2.34%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.64元，收報0.62元，升6.9%。

其他報道

失業貸款據報最快本周三接受申請 貸款上限8萬元

滬指一度逼近3500點 收漲0.19%

1個月HIBOR 終止4連跌 仍低於0.09厘

港府將公布與新加坡的旅遊氣泡計劃 國泰升逾3%

虎都與阿里巴巴旗下一錘定音科技合作

債券通「南向通」有望於7月啟動

金融時報：Archegos爆煲 瑞信大股東尋求讓負責人辭任

恒大內地發債債息近上限定價 利息較去年10月高

Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響

鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店

内地股市高開 三大指數向上

恒指高開27點 逼近50天線 美團升1.17%

南早：字節跳動因難以滿足中美監管要求 擱置IPO計劃

港股ADR升110點 復藥公布業績 匯控、恒生明日接力

順豐分拆的房託SF REIT正評估香港IPO需求

賽生藥業：啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究

百度：3月百度App月活躍用戶數達到5.58億