1個月HIBOR 終止4連跌 仍低於0.09厘
文章日期：2021年4月26日 11:29
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR，終止4連跌，升0.32點子至0.08929%。
港元現報7.7596元貶值3點子，曾貶值最多24點子，報7.7617元，亦曾貶值最多1點子，報7.7594元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03631%；1星期HIBOR升0.02點子至0.04696%；2星期HIBOR跌0.36點子至0.05732%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.30964%；12個月期HIBOR跌0.43點子至0.43679%。
美元指數現報90.682貶值0.177點或0.19%。
美元1個月期LIBOR報0.111%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0217%，終止連續1日收窄，利差是2021年4月22日後最高，當日差距為-0.0145%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年4月22日，當日利差報-0.0145%。
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