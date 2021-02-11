港元現報7.7596元貶值3點子，曾貶值最多24點子，報7.7617元，亦曾貶值最多1點子，報7.7594元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03631%；1星期HIBOR升0.02點子至0.04696%；2星期HIBOR跌0.36點子至0.05732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.30964%；12個月期HIBOR跌0.43點子至0.43679%。

美元指數現報90.682貶值0.177點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.111%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0217%，終止連續1日收窄，利差是2021年4月22日後最高，當日差距為-0.0145%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年4月22日，當日利差報-0.0145%。

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