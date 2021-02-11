恒指高開27點 逼近50天線 美團升1.17%
文章日期：2021年4月26日 09:26
恒指今早高開27點或0.1%，報29106點，逼近50天線(29169.17點)，成交金額23億元；國指今早高開19點或0.18%，報11087點。恒生科技指數開市報8527點，升0.71%。
藍籌17隻升，18隻下跌，20隻無升跌。美團（3690）升1.17%，報310元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；聯通（0762）跌1.32%，報4.5元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌0.92%，報86.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股22隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報263.8元，升2.73%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報13.8元，跌0.43%。
多間公司公布業績，績前表現如下，復藥（2196）開市報40.85元，升2.64%；金風（2208）、新高教（2001）等。明日匯控（0005）開市報44.85元，升0.11%；恒生（0011）開市報150.3元，無升跌。
賽生藥業（6600）公布，啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究。開市報16元，升2.04%。
百度（9888）公布，3月百度App月活躍用戶數達到5.58億。開市報213.4元，升1.43%。
大家樂（0341）發盈喜，疫下多賺近四倍。開市報17元，升1.8%。
傳芯片短缺致停產，長汽（2333）兩大生產基地無停產計劃。開市報21.7元，跌0.91%。
飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）溢價8.5%入股。開市報0.73元，升14.06%。
丘鈦科技（1478）獲批分拆昆山丘鈦於深交所上市。開市報16元，升2.96%。
中匯集團（0382）料未來兩年擴充校園涉資本開支6億人民幣。開市報8.7元，無升跌。
招行（3968）首季純利升15% 資本充足率、淨利差下降 成本收入比增。開市報63.55元，升0.32%。
電視廣播（0511，TVB）旗下OTT平台myTV SUPER與有線寬頻（1097）合作 月費最平198元起。電視廣播開市報8.93元，升2.88%；有線寬頻開市報0.067元，無升跌。
招金（1818）公布，首季盈利跌72%。開市報7.48元，跌1.84%。
東方海外（0316）首季總收益按年增加96%至30.18億美元。開市報139元，升2.2%。
華潤水泥（1313）首季純利按年升15.8%，不派息。開市報8.6元，跌0.8%。
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