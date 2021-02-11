道期跌0.006%，標期跌0.12%，納期升0.045%。日股現跌0.23%，韓股現升0.23%，澳股現跌0.06%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括復藥（2196）、金風（2208）、新高教（2001）等。明日匯控（0005）、恒生（0011）。

賽生藥業（6600）公布，啓動COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究。

百度（9888）公布，3月百度App月活躍用戶數達到5.58億。

大家樂（0341）發盈喜，疫下多賺近四倍。

傳芯片短缺致停產，長汽（2333）兩大生產基地無停產計劃。

飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）溢價8.5%入股。

丘鈦科技（1478）獲批分拆昆山丘鈦於深交所上市。

中匯集團（0382）料未來兩年擴充校園涉資本開支6億人民幣。

招行（3968）首季純利升15% 資本充足率、淨利差下降 成本收入比增。

電視廣播（0511，TVB）旗下OTT平台myTV SUPER與有線寬頻（1097）合作 月費最平198元起。

招金（1818）公布，首季盈利跌72%。

東方海外（0316）首季總收益按年增加96%至30.18億美元。

華潤水泥（1313）首季純利按年升15.8%，不派息。

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