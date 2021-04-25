集團指，在新冠肺炎疫情下，堂食受到強制性社交距離限制以及消費意欲疲弱，對集團業務和營運造成嚴重打擊，導致截至今年3月底的財年收入大幅下降。但感謝政府因應疫情提供的寬免及資助，以及管理團隊和員工在嚴峻的環境下共同努力，使集團得以減輕收入下降所帶來的負面影響，並令純利按年錄得大幅增長

大家樂指，純利大增主要因其迅速制定並實施多方面提高生產力和效率的具體措施，包括嚴格成本控制措施、人力資源部署方案，以及加快應用科技以獲取更的外賣自取及外賣速遞業務。

同時，集團獲得香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助，包括保就業計劃資助，該筆資助全數用作支付員工薪酬﹔又獲部分業主，尤其是房委會及房協提供臨時租金寬免，集團繼續與業主商議更有利的租賃條款，務求在充滿挑戰的營商環境中改善集團的營運成本。加上，年內物業、廠房及設備和使用權資產減值撥備較上財年減少所致。

大家樂指，會審慎管理營運資金，以確保在這段不確定的時期為集團業務提供穩健的現金流。由於採取各項積極行動和措施，集團在未計及政府資助下保持正經營現金流。