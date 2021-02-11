不過他指，實際「體感溫度」所感受的可能是另一種情況，並以最新公布的失業數字為例，今年第一季(1月至3月)失業率為6.8%，雖然較上月公布的17年高位回落了0.4個百份點，但仍有近26萬人失業。就業不足率雖略降至3.8%，卻仍有14.8萬人開工不足。對這四十萬打工仔而言，痛感仍強烈。

再者，消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字。單計餐飲服務業的失業率，即使回落0.8個百分點，卻仍高企在13.3%，足見疫情及社交距離措施對經營的影響和對就業市場的困擾。

他表示，必須盡快令本地疫情完全受控，才能恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。此外，應屆畢業生即將投入勞動市場，短期內就業市場進一步改善的空間有限。

陳茂波指，全球各地正全力推動民眾接種新冠病毒疫苗，務求遏止病毒的傳播，以及減低萬一被感染後出現併發重症的風險。以美國及英國為例，已接種最少一劑疫苗的人佔當地總人口比率已達四成，以色列接種比率已逾六成，香港已接種最少一劑疫苗的人佔當地總人口比率僅超過一成。

但不少分析指出，接種疫苗已成為抗疫工作的關鍵一環，只有大比例市民接種疫苗，才能更好管控病毒造成的影響，才能較易進一步放寬社交距離限制；而市民生活出行恢復正常和跨境商旅往返暢順便捷，才可讓經濟在最短時間內有最快速的改善。目前歐美等地接種疫苗進度良好，正積極部署恢復國際出行。若香港在接種疫苗方面相對落後，待海外市場較大程度恢復人員往來的時候，香港將變得相對受限，經濟復蘇也會被拖慢。