周四美國總統拜登擬向富人提高資本利得稅近一半，帶動恐慌指數急升至19.42點的大半個月高位，不過昨日美股市場表現理想，恐慌指數周五下跌7.38%至17.33點。總結全周，美股自高位修正，不過周五補回不少跌幅，標指跌0.13%，道指跌0.46%，納指跌0.25%。

截至目前為止，121隻公布了業績的標普500指數成份股，約76%盈利好過市場預期，消費按年增長5.6%，盈利按年提升51%。嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders指出，雖然首季財報還有一段時間才完成公布，不過現有公布的業績強勁，明顯提升對增長的預期，亦消除了部分對高估值的顧慮。

多隻重磅科技股將於下周公布業績，包括周一公布的Tesla（TSLA）、周二公布的Alphabet（GOOG）、周三公布的蘋果（AAPL）、facebook（fb）、周四公布的亞馬遜（AMZN）。

恒指夜期上升0.45%，報29184點，高水105點，ADR港股比例指數下跌1.39%，報28679點。阿里巴巴美股（BABA）折合報222.84元，較港股（9988）周五收市低2.35%，匯控美股（HSBC）折合報45.12元，較港股（0005）周五收市低2.12%。