期內，三個資本充足率均按季下降，核心一級資本充足率由12.29%降至12.19%；一級資本充足率由13.98%降至13.79%，資本充足率由16.54%降至16.24%。調整後的表內外資產餘額升4.35%，槓桿率由7.39%升至7.4%。

收入數字方面，首季淨利息收入495.24億元，按年增長8.23%，在營業淨收入中佔比58.37%。淨利差2.44%，淨利息收益率2.52%，按年分別下降2個和4個基點，按月分別上升13個和11個基點。

非利息淨收入353.20億元，按年增長15.36%，在營業淨收入中佔比41.63%，按年上升1.54個百分點。非利息淨收入中，淨手續費及佣金收入272.02億元，按年增長23.30%，在營業淨收入中佔比32.06%，按年上升3.17個百分點；其他非利息淨收入81.18億元，按年減少5.11%，主要是上年同期市場利率有所下行，金融工具的投資收益表現較好。

成本收入比26.51%，按年上升0.87個百分點。

不良貸數字方面，截至3月底，不良貸款餘額540.57億元，較上年末增加4.42億元；不良貸款率1.02%，較上年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率438.88%，較上年末上升1.20個百分點；貸款撥備率4.47%，較上年末下降0.20個百分點。該行稱資產質量總體穩定。

招行指，淨利差和淨利息收益率按月上升的主因活期存款佔比上升，存款結構不斷優化，存款成本率按月下降；適當加快貸款投放節奏，收益相對較高的資產佔比提升，生息資產收益率按月上升。而淨利差和淨利息收益率按年分別下降2個和3個基點，主要是受上年貸款市場報價利率(LPR)多次下調的累積效應影響。

期內，零售客戶數及AUM穩步增長。零售客戶數1.61億戶，較上年末增長1.90%，管理零售客戶總資產(AUM)餘額95,946.18億元，較上年末增長7.30%。私人銀行客戶106,887戶，較上年末增長6.91%；管理的私人銀行客戶總資產29,840.07億元，較上年末增長7.55%；戶均總資產2,791.74萬元，較上年末增加16.47萬元。

其他報道

招金首季盈利跌72%

東方海外首季總收益按年增加96%至30.18億美元

潤泥首季純利按年升15.8% 不派息

香港3月份通脹按年增0.5%低過預期 水電煤升幅最勁

日媒：WeLab籌備上市 估值最多156億

百度旗下集度汽車五年內將投資500億元人幣打造智能汽車

上商去年稅後溢利降9.3%至27.42億元

科技股領軍 恒指最高位收升323點 科指本周升2.86%跑贏恒指

東瀛遊推母親節Flycation 三人同行每位最平499元起

內地地方政府債4月進高峰 發行按月增六成

騰訊、小米、華為等五大應用商店被指誤導用戶下載 工信部督促整改

郭明錤唱淡舜宇 料降新iPhone鏡頭供貨

滬指終止三連跌 全周升1.4%

領展完成統一內地商場品牌

研究機構稱「騙過」Tesla 啟動自動駕駛功能 變無人駕駛

人行擬要螞蟻將消費信貸數據交由政府控制