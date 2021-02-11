TVB旗下OTT平台myTV SUPER與有線寬頻合作 月費最平198元起
文章日期：2021年4月23日 17:12
電視廣播（0511，TVB）和有線寬頻（1097）首度合作。旗下 OTT 平台myTV SUPER，今天公布和有線寬頻（1097）合作推出最新計劃，讓客戶享用1G家居寬頻及myTV Gold節目，並可於3部裝置同時收看節目。客戶每月月費低至198元起，即可透過高速穩定的寬頻網絡，於家中電視屏幕觀看節目，同時可和兩位親朋好友分享。
MyTV Super Ltd營運總裁林桂興說，OTT 配搭寬頻服務一直是公司其中一個重要行銷方向，今次引入全新合作伙伴有線寬頻，希望能為港人帶來裨益，並且可以提升用戶數量。他表示，未來會繼續強化myTV Gold節目內容及種類。在4月及5月份除推出原創節目《欺詐劇團》、《智能愛人》、《SUPER FIVE》之外，亦會推出邵氏製作 《鬼上你架車》、日韓及內地節目及《英格蘭足總盃》等。
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有線寬頻收費市務及營銷高級副總裁孫偉雄表示，集團擁有及經營超過240萬的固網寬頻覆蓋，今次與myTV SUPER作跨平台合作，必能結合雙方優勢，達至三贏局面。
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