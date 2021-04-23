按航線劃分，太平洋、亞洲/歐洲、大西洋，以及亞洲區內／澳亞航線，載貨量分別達到56.35萬、39.83萬、13.06萬及88.59萬標準箱，分別按年增加25.3%、20.1%、2.8%及28.4%。所有航線載貨量達197.83萬標準箱，按年增加23.8%。至於收益方面，太平洋、亞洲/歐洲、大西洋，以及亞洲區內／澳亞航線，分別達到10.33億、8.59億、1.57億及9.69億美元，按年增長84.9%、162.6%、5.6%及91.6%。全部所有航線的收益則達30.18億美元，按年增長96%。

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