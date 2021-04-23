潤泥首季純利按年升15.8% 不派息
文章日期：2021年4月23日 16:47
華潤水泥（1313）公布截至三月底的首季純利按年升15.8%，至12.9億元，每股基本盈利為0.185元，不派息。
集團首季的營業額按年升52.1%，至85.11億元﹔首季綜合毛利增10.1%至24.15億元，綜合毛利率28.4%，按年跌10.8個百分點。集團指，綜合毛利率減少主要由於水泥產品售價下降及銷售成本較2020年同期上升所致。2021年首季水泥、熟料及混凝土毛利率分別為 29.8%、26.7%及 21.9%，2020年首季則分別為42.9%、39.0%及 18.4%，分別跌13.1個百分點、升12.3個百分點及升3.5個百分點。
首季的水泥每噸平均售價為366元，較2020年首季的408.1元跌42.1元﹔熟料每噸平均售價為299.4元，較2020年首季的324.6元跌25.6元，混凝土每噸平均售價為500元，亦較2020年首季的513.5元跌13.5元。
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