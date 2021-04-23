集團首季的營業額按年升52.1%，至85.11億元﹔首季綜合毛利增10.1%至24.15億元，綜合毛利率28.4%，按年跌10.8個百分點。集團指，綜合毛利率減少主要由於水泥產品售價下降及銷售成本較2020年同期上升所致。2021年首季水泥、熟料及混凝土毛利率分別為 29.8%、26.7%及 21.9%，2020年首季則分別為42.9%、39.0%及 18.4%，分別跌13.1個百分點、升12.3個百分點及升3.5個百分點。

首季的水泥每噸平均售價為366元，較2020年首季的408.1元跌42.1元﹔熟料每噸平均售價為299.4元，較2020年首季的324.6元跌25.6元，混凝土每噸平均售價為500元，亦較2020年首季的513.5元跌13.5元。

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