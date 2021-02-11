日媒：WeLab籌備上市 估值最多156億
文章日期：2021年4月23日 16:39
日經新聞今日引述消息指，本地虛銀WeLab Bank（匯立銀行）母企WeLab籌備上市，考慮以香港或美國作為上市地點。報道指出，公司估值將介乎15億至20億美元間（117億至156億港元），將視市場情況決定是否推進上市計劃。
WeLab發言人回覆日經，在線服務蓬勃發展，令公司可發揮自身在金融科技（Fintech）方面的長處，再加上公司新近推出虛擬銀行業務，市場對Fintech更有興趣；公司一向都密切關注資本市場，考慮不同的策略。發言人續指，若市場情況樂觀，且上市符合公司策略，公司將會進行考慮。
集團旗下匯立銀行於去年4月底在港試業，7月底正式開業。匯立銀行行政總裁李家達今年3月曾向傳媒表示，該行目前已有逾5萬名用戶，存款規模逾10億元；預料用戶人數至今年次季可達10萬名。
翻查資料，WeLab背後投資者包括長和（0001）旗下TOM集團（2383）、阿里巴巴創業者基金等。今年3月最新獲德國安聯集團旗下的數碼投資部門Allianz X領投近6億元。
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