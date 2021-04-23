上商期內淨利息收入為35.52億元，按年下跌10.7%，淨息差按年減少0.34個百分點，至1.67厘。淨服務費及佣金收入為8.23億元，主要是證券佣金和投資產品銷售成績理想 。信用減值損失為1.23億元，按年上升104.9%。

按年比較，截至去年底客戶貸款總額增加2.6%，客戶存款總額增加3.1%。貸存比率為57.2%，較2019年底減少30基點，減值貸款比率改善40基點至0.17%。該行平均股東資金回報率為8.7%，按年下跌1.6%，平均成本與收入比率則從增加1.6個百分點至32.0%。去年底上商的資本充足比率及普通股權一級資本比率分別改善至20.1%及16.9%，全年平均流動性維持比率為56.5%。

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