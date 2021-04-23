上商去年稅後溢利降9.3%至27.42億元
文章日期：2021年4月23日 16:32
上海商業銀行公布，去年綜合稅後溢利按年下跌27.42億元，按年下跌9.3%，主要由於自去年3月環球央行減息，淨利息收入下降，以及新冠肺炎疫症蔓延及地緣政治緊張局勢，令減值損失減值增加。
上商期內淨利息收入為35.52億元，按年下跌10.7%，淨息差按年減少0.34個百分點，至1.67厘。淨服務費及佣金收入為8.23億元，主要是證券佣金和投資產品銷售成績理想 。信用減值損失為1.23億元，按年上升104.9%。
按年比較，截至去年底客戶貸款總額增加2.6%，客戶存款總額增加3.1%。貸存比率為57.2%，較2019年底減少30基點，減值貸款比率改善40基點至0.17%。該行平均股東資金回報率為8.7%，按年下跌1.6%，平均成本與收入比率則從增加1.6個百分點至32.0%。去年底上商的資本充足比率及普通股權一級資本比率分別改善至20.1%及16.9%，全年平均流動性維持比率為56.5%。
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