科技股領軍 恒指最高位收升323點 科指本周升2.86%跑贏恒指
文章日期：2021年4月23日 16:25
美國擬增富人稅，美股挫，港股則在科技股領軍之下，以全日高位收市，恒指收市升323點或1.12%，報29078點，升穿10天線(28831.21點)並向上挑戰50天線(29173.43點)，全日高低波幅330點。全周計，科指跑贏恒指。
大市升，不過成交減少，全日成交金額1390億元，較上日減少10.01%，是2021年4月15日1245.1億元成交後最少；國指升128點或1.18%，報11067點。恒生科技指數收報8467點，升2.27%。
藍籌34隻升，18隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升5.31%，收報23.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.93%，收報306.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；中石化（0386）跌2%，收報3.92元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌1.59%，收報52.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
創科實業（0669）創上市新高，見147.4元，收報145.9元，升2.53%。
恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報23.8元，升5.31%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報117.7元，跌4.23%。
北水南下合計淨流入34.17億元，較上日減少42.01%，連續第6日流入，累計流入290.63億元。南水北上合計淨流入78.59億元人民幣，終止連續3日流出。
一周表現
恒指本周累升0.38%或109點；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升9.52%，其次為阿里健康（0241）及舜宇（2382），分別升6.97%及6.54%。而表現最差的是中石化（0386），累跌8.2%，其次為阿里巴巴（9988）及瑞聲（2018），分別跌4.75%及4.4%。
國指本周累升0.37%或40點；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升6.97%，其次為招商銀行（3968）及舜宇（2382），分別升6.65%及6.54%。而表現最差的是中國燃氣（0384），累跌11.16%，其次為中石化（0386）及新奧能源（2688），分別跌8.2%及5.34%。
科指本周累升2.86%或235點，升幅是2021年4月2日後最大；本周表現最佳的是ASM PACIFIC（0522），累升14.6%，其次為萬國數據（9698）及金蝶（0268），分別升8.67%及7.3%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌4.75%，其次為瑞聲（2018）及新東方在綫（1797），分別跌4.4%及2.38%。
午後消息股表現
東瀛遊（6882）推母親節Flycation。東瀛遊收報0.61元，跌1.61%。
騰訊、小米、華為等五大應用商店被指誤導用戶下載 工信部督促其整改。騰訊收報632元，升1.77%；小米（1810）收報27.05元，升2.27%。
郭明錤唱淡舜宇（2382），料降新iPhone鏡頭供貨。舜宇收報197.1元，升0.41%。
領展（0823）完成統一內地商場品牌。領展收報74.9元，升0.4%。
人行擬要螞蟻將消費信貸數據交由政府控制。阿里巴巴（9988）收報224.4元，升1.36%。
今早及隔晚消息股表現
Cathie Wood 旗下ETF增持騰訊ADR。騰訊升1.77%。
比特幣失守50000美元 見逾一個月低。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報20.7元，跌5.48%；栢能集團（1263）收報3.65元，跌1.88%；BC科技（0863）收報15.72元，跌1.38%；雄岸科技（1647）收報0.355元，跌4.05%；美圖公司（1357）收報2.39元，跌3.63%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招行（3968）收報63.35元，跌0.39%；潤泥（1313）收報8.67元，跌0.34%；神華（1088）收報16.54元，跌0.12%；招金（1818）收報7.62元，跌0.13%。
維達（3331）首季純利升46.5%，收入增長30.7%。收報27.8元，升3.7%。
傳銀娛（0027）賭場推監場主任及經理自願離職計劃。收報67.75元，跌1.02%。
中芯（0981）31億元出售美國晶片加工子公司。收報25.7元，跌0.77%。
國泰（0293）證實關停加拿大外站 澳紐外站進行諮詢。收報6.9元，跌1.43%。
澳門3月份入境旅客按月增近77%至75萬。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.22元，跌0.91%；美高梅中國（2282）收報12.5元，升1.3%；澳博控股（0880）收報9.93元，跌1.68%；永利澳門（1128）收報14.62元，跌1.48%；金沙中國（1928）收報37.05元，跌0.27%。
思摩爾（6969）公布，首季經調整純利按年升2.87倍。收報54.65元，跌3.1%。
平保（2318）首季淨利潤按年增長4.5%至272億。收報87.1元，升1.04%。
九興（1836）公布，首季收入升15.3%。收報10.36元，0.19%。
恒騰網絡（0136） 收市後公布，南瓜電影App上月新增383萬會員。收報9.64元，無升跌。
中海油（0883）首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%。收報8.18元，跌0.12%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，361度（1361）創52周高，見2.95元，收報2.63元，跌2.95%；特步（1368）創52周高，見7.06元，收報6.69元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見3.05元，收報2.99元，升0.34%。
中港地產股破頂，包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.57元，收報8.43元，升0.36%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.8元，收報23.4元，跌1.47%；富豪產業（1881）創52周高，見1.79元，收報1.72元，跌2.27%。
其他破頂股包括，上海醫藥（2607）創52周高，見17.12元，收報17元，升0.35%；現代牙科（3600）創52周高，見3.59元，收報3.59元，升12.54%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升0.89%。
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