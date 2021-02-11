美國擬增富人稅，美股挫，港股則在科技股領軍之下，以全日高位收市，恒指收市升323點或1.12%，報29078點，升穿10天線(28831.21點)並向上挑戰50天線(29173.43點)，全日高低波幅330點。全周計，科指跑贏恒指。