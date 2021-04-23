4月進入地方債券發行高峰遇上繳稅集中期，近月人民銀行公開市場操作偏緊，未有特別增加投放，市場曾擔心抽緊資金流動性。不過最終4月利率走勢沒有抽高，反映資金鬆緊程度的7天期存款類金融機構間的債券回購利率（DR007），今日報2.09厘，較上周一的月中高位2.22厘下跌0.13厘，亦低於上月底的2.29厘，反映繳稅基本完結後，資金流動性重歸充裕。

明日地方債券招標將迎來小高峰，廣東、陜西和貴州三省將招標發行1490億元多期地方債券，單日招標量今年內首次超過千億元，創去年8月中以來的單日新高。

今年3月地方債券發行規模超過4700億元，按月增逾七倍，創去年9月以來新高。今年提前批核的地方債券在3月向地方政府下達，時間較去年遲，但新增專項債僅比去年少約千億，市場預期自本季開始，地方債發行將進入高峰期。

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