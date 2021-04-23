科技股反彈，美團（3690）升6.6%，市場憧憬網售處方藥全面放開，互醫股強勢，阿里健康（0241）、京東健康（6618）及平安好醫生（1833）升幅介乎4%及6%。各國提出積極的減排放目標，新能源股強勢，信義光能（0968）及福萊特（6865）分別升8%及4%，卡姆丹克（0712）更飈升16%。

大市又回升至區間上限，能否向上突破仍只能等待。但市況調整下的強勢股，多已走出持續升浪，若大市再展升浪時會更強，醫藥股中以藥明（2269）表現最好。

從業績可見，藥明未完成訂單總量113.24億元，按年增加1.22倍，包括未完成服務訂單66.29億元大升2.93倍，未完成潛在里程碑項目36.91億元增27.5%。這組數字足以支持今年有亮理業績，餘下的問題是估值，也就是市場情緒。近日中概股走勢明顯回穩，醫藥生物股更陸續炒上，均利好有基本因素支持的藥明，而股價也反覆向上，會是較穩健的入市選擇。

張兆聰

明報首席評論員