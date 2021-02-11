恒指升258點 重上10天線 美團升6.58% 創科升2.6%創上市新高
文章日期：2021年4月23日 12:18
富人税引發美股急跌，港股則乘勢反彈，恒指今早高開43點後曾跌6點，其後止跌回升，最多升315點，高低波幅323點。
恒指半日升258點或0.9%，報29014點，成交金額790億元；國指升108點或0.99%，報11047點。恒生科技指數收報8477點，升2.38%。
恒指半日重上10天線(28824.77點)，上試50天線(29172.14點)。
藍籌23隻升，28隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）升6.58%，收報311.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點；中石化（0386）跌2%，收報3.92元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.67%，收報44.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
創科實業（0669）創上市新高，見147.4元，收報146元，升2.6%。
恒生科技指數成份股27隻升，4隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報311.2元，升6.58%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報119.8元，跌2.52%。
北水南下合計淨流入34.13億元，連續第6日流入，累計流入290.59億元。南水北上合計淨流入53.18億元人民幣，終止連續3日流出。
小米（1810）據報考慮投資AI晶片生產商黑芝麻智能科技。小米收報26.85元，升1.51%。
Cathie Wood 旗下ETF增持騰訊（0700）ADR。騰訊收報626元，升0.81%。
比特幣失守50000美元 見逾一個月低。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報20.8元，跌5.02%；栢能集團（1263）收報3.63元，跌2.42%；BC科技（0863）收報15.9元，跌0.25%；雄岸科技（1647）收報0.36元，跌2.7%；美圖公司（1357）收報2.44元，跌1.61%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招行（3968）收報63.25元，跌0.55%；潤泥（1313）半日收報8.61元，跌1.03%；神華（1088）半日收報16.34元，跌1.32%；招金（1818）收報7.54元，跌1.18%。
維達（3331）首季純利升46.5%，收入增長30.7%。半日收報27.9元，升4.1%。
傳銀娛（0027）賭場推監場主任及經理自願離職計劃。收報67.25元，跌1.75%。
中芯（0981）31億元出售美國晶片加工子公司。收報25.85元，跌0.19%。
國泰（0293）證實關停加拿大外站 澳紐外站進行諮詢。收報6.93元，跌1%。
澳門3月份入境旅客按月增近77%至75萬。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.2元，跌1.04%；美高梅中國（2282）收報12.5元，升1.3%；澳博控股（0880）收報9.86元，跌2.38%；永利澳門（1128）收報14.68元，跌1.08%；金沙中國（1928）收報37.05元，跌0.27%。
思摩爾（6969）公布，首季經調整純利按年升2.87倍。收報55元，跌2.48%。
平保（2318）首季淨利潤按年增長4.5%至272億。收報87.35元，升1.33%。
九興（1836）公布，首季收入升15.3%。收報10.28元，跌0.58%。
恒騰網絡（0136） 收市後公布，南瓜電影App上月新增383萬會員。收報9.67元，升0.31%。
中海油（0883）首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%。收報8.14元，跌0.61%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，361度（1361）創52周高，見2.95元，收報2.8元，升3.32%；特步（1368）創52周高，見6.95元，收報6.93元，升3.59%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.05元，收報3.02元，升1.34%。
中港地產股破頂，包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.57元，收報8.45元，升0.6%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.8元，收報23.55元，跌0.84%；富豪產業（1881）創52周高，見1.79元，收報1.75元，跌0.57%。
其他破頂股包括，上海醫藥（2607）創52周高，見17.12元，收報16.84元，跌0.59%；現代牙科（3600）創52周高，見3.36元，收報3.3元，升3.45%；威雅利（0854）創52周高，見3.38元，收報3.38元，升0.3%。
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