港元現報7.7606元貶值7點子，曾貶值最多12點子，報7.7611元，亦曾升值最多4點子，報7.7595元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.21點子至0.03524%；1星期HIBOR跌0.34點子至0.04679%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.34點子至0.17589%；6個月期HIBOR跌0.48點子至0.31143%；12個月期HIBOR跌1.23點子至0.44107%。

美元指數現報91.21貶值0.123點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.11025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0242%，連續3日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續3日收窄，是2021年4月13日，當日利差報-0.0007%。

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