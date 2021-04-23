恒指高開43點 受制於10天線 維達升6.3%
文章日期：2021年4月23日 09:26
富人稅引發美股下跌，恒指今早高開43點或0.15%，報28798點，受制於10天線(28803.18點)，成交金額30億元；國指今早高開22點或0.21%，報10961點。恒生科技指數開市報8312點，升0.4%。
藍籌23隻升，24隻下跌，8隻無升跌。申洲國際（2313）升1.98%，報175.4元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.05%，報627.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；恒隆地產（0101）跌1.14%，報21.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.67%，報44.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股16隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報173元，升3.28%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報13.7元，跌2%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招行（3968）開市報62.85元，跌1.18%；潤泥（1313）開市報8.64元，跌0.69%；神華（1088）開市報16.5元，跌0.36%；招金（1818）開市報7.56元，跌0.92%。
維達（3331）首季純利升46.5%，收入增長30.7%。開市報28.5元，升6.3%。
傳銀娛（0027）賭場推監場主任及經理自願離職計劃。開市報68.55元，升0.15%。
中芯（0981）31億元出售美國晶片加工子公司。開市報25.95元，升0.19%。
國泰（0293）證實關停加拿大外站 澳紐外站進行諮詢。開市報7元，無升跌。
澳門3月份入境旅客按月增近77%至75萬。濠賭股個別發展，美高梅中國（2282）開市報12.46元，升0.97%；澳博控股（0880）開市報10.1元，無升跌；永利澳門（1128）開市報14.78元，跌0.4%；金沙中國（1928）開市報37.1元，跌0.13%。
思摩爾（6969）公布，首季經調整純利按年升2.87倍。開市報56元，跌0.71%。
平保（2318）首季淨利潤按年增長4.5%至272億。開市報87元，升0.93%。
九興（1836）公布，首季收入升15.3%。開市報10.2元，跌1.35%。
恒騰網絡（0136） 收市後公布，南瓜電影App上月新增383萬會員。開市報9.82元，升1.87%。
中海油（0883）首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%。開市報8.22元，升0.37%。
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