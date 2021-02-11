港股ADR升23點 招行、招金、神華等公布業績
文章日期：2021年4月23日 08:43
富人稅傳聞使美股向下，港股ADR升23點或0.08%，報28779點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.09%，折合報627.76元；阿里巴巴（9988）升0.49%，折合報222.49元；美團（3690）升1.01%，折合報294.94元；匯控（0005）跌0.95%，折合報44.42元；建行（0939）跌0.72%，折合報6.43元。
道期升0.12%，標期升0.13%，納期升0.14%。日股現跌1.25%，韓股現跌0.92%，澳股現跌0.08%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括招行（3968）、潤泥（1313）、神華（1088）、招金（1818）等。
維達（3331）首季純利升46.5%，收入增長30.7%。
傳銀娛（0027）賭場推監場主任及經理自願離職計劃。
中芯（0981）31億元出售美國晶片加工子公司。
國泰（0293）證實關停加拿大外站 澳紐外站進行諮詢。
澳門3月份入境旅客按月增近77%至75萬。留意濠賭股。
思摩爾（6969）公布，首季經調整純利按年升2.87倍。
平保（2318）首季淨利潤按年增長4.5%至272億。
九興（1836）公布，首季收入升15.3%。
恒騰網絡（0136） 收市後公布，南瓜電影App上月新增383萬會員。
中海油（0883）首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%。
其他報道