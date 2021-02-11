傳拜登擬倍增資本利得稅 美創五周最大跌幅 道指跌321點
文章日期：2021年4月23日 08:15
傳拜登擬將針對富人的資本利得稅大幅上調至最高43.4%，美股應聲創五周最大跌幅。彭博社報道指，拜登計劃提議將年收入不低於100萬美元的富人的資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現有的投資收益附加稅，意味著富人投資者的聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%。
報道預計，拜登將在下周發布該提案，增稅的部分所得將用於「美國家庭計劃」(American Families Plan)中的社會支出。白宮新聞秘書Jen Psaki在被問及資本利得稅問題時表示，「我們仍在研究可彌補支出的資金來源形式」。
道瓊斯工業平均指數收跌321點，跌幅0.95%，報33815點。標普500指數收跌38點，跌幅0.93%，報4134點。納斯達克綜合指數收跌131點，或0.95%，報13818點。
家得寶跌1.38%，報321.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而salesforce跌0.34%，報231.35元，貢獻道指5點。
科技股方面，蘋果收市報131.94元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2252.52元，跌1.13%，亞馬遜收市報3309.04元，跌1.57%，Facebook收市報296.52元，跌1.64%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.69%，報439點。德國DAX指數收漲0.82%，報15320點；法國CAC 40指數漲0.92%，報6267點；英國富時100指數收漲0.63%，報6938點。