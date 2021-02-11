報道預計，拜登將在下周發布該提案，增稅的部分所得將用於「美國家庭計劃」(American Families Plan)中的社會支出。白宮新聞秘書Jen Psaki在被問及資本利得稅問題時表示，「我們仍在研究可彌補支出的資金來源形式」。

道瓊斯工業平均指數收跌321點，跌幅0.95%，報33815點。標普500指數收跌38點，跌幅0.93%，報4134點。納斯達克綜合指數收跌131點，或0.95%，報13818點。

家得寶跌1.38%，報321.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而salesforce跌0.34%，報231.35元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報131.94元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2252.52元，跌1.13%，亞馬遜收市報3309.04元，跌1.57%，Facebook收市報296.52元，跌1.64%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.69%，報439點。德國DAX指數收漲0.82%，報15320點；法國CAC 40指數漲0.92%，報6267點；英國富時100指數收漲0.63%，報6938點。