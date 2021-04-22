中芯31億元出售美國晶片加工子公司
文章日期：2021年4月22日 21:06
中芯國際（0981）今天（22日）收市後宣布，擬轉讓子公司SJ Semiconductor所有股本權益，套現約3.97億美元（約30.77億港元），所得款項將用於公司日常營運。
集團表示，跟招銀 （3968） 旗下Silver Starry及Integrated Victory、中金 （3908） 旗下中金共贏、啟鷺（廈門）和中金上汽新興產業基金，及蘇州元禾厚望、蘇州璞華創宇訂立轉讓協議，以每股作價1.25美元（約9.69港元），轉讓子公司SJ Semiconductor所有股本權益，預期將錄得交易收益約2.31億美元（約17.9億港元）。
資料顯示，中芯持有SJ Semiconductor的股本權益，佔其已發行股本約55.87%。該公司主要專注先進凸塊製造技術的領先專業中段矽片加工，為國內外客戶提供晶片加工及一條龍服務。
中芯今天收報25.9元，升0.39%。
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