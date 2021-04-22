證監查「唱高散貨」有下文 3上市公司高層被捕涉盜用公司1900萬
文章日期：2021年4月22日 18:18
證監會指，與警務處商業罪案調查科今天對一個涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行的集團採取聯合行動，搜查某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。當中警方以串謀詐騙罪名拘捕4人，包括上市公司的3名高層人員，涉串謀透過虛假交易盜用公司資金1900萬元。
該會指，是次根據《證券及期貨條例》就與市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，聯同警方進行是次搜查。其繼於3月4日及5日對一個活躍且組織嚴密、涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱計劃的集團採取聯合行動後，雙方今天就此展開跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點，以串謀詐騙罪名拘捕4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查。
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