該會指，是次根據《證券及期貨條例》就與市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，聯同警方進行是次搜查。其繼於3月4日及5日對一個活躍且組織嚴密、涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱計劃的集團採取聯合行動後，雙方今天就此展開跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點，以串謀詐騙罪名拘捕4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查。

其他報道

思摩爾：首季經調整純利按年升2.87倍

平保首季淨利潤按年增長4.5%至272億

九興：首季收入升15.3%

港鐵：奧雅納獲北環綫古洞站設計顧問合約

恒騰南瓜電影App上月新增383萬會員

中海油：首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%

本港3月失業率降至6.8% 勝預期 零售膳食服務業失業率跌幅明顯

恒指升133點重上20天線 北水第5日流入 女股神增持美團升3.4%

本報記者奪得恒大商業新聞獎年度新晉商業新聞記者獎

惠譽將中國華融列入負面評級觀察名單

Mastercard伙BFSL為印度小微企提供數碼支付服務