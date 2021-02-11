產險業務綜合成本率為95.2%，按年下降1.3個百分點；淨利潤及營運利潤俱為51.19億元，按年增長15.21%。原保險保費收入為661.75億元，按年下降8.8%；當中車險、非機動車輛保險的保費收入則下跌，但是意外與健康險的保費收入則見上升。

至於銀行業務方面，首季的淨利潤及營運利潤均為101.32億元，按年增長18.53%。旗下平安銀行不良貸款率1.1%，較年初下降0.08個百分點；撥備覆蓋率達245.16%，較年初上升43.76個百分點。信用及其他資產減值損失達166.97億元，按年增長4.83%。

科技業務的首季淨利潤及營運利潤則分別為37.05億元及27.38億元，按年增長1.41倍及78.26%。其在季內亦對華夏幸福相關投資資產，進行減值計提及估值調整金額達182億元，對稅後股東的淨利潤影響及營運利潤分別為100億元及29億元。團體業務綜合金融保費規模達44億元，按年增長24.4%；綜合金融融資規模達1770.34億元，按年增長84.9%。

在投資組合方面，整合組合規模達3.78萬億元，較年初增長1.1%。首季度的保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.5%，淨投資收益達368.2億元，按年增長15.1%；年化總投資收益率為3.1%，總投資收入為239.07億元，按年跌7.8%。債權計劃及債權型理財產品佔比則較年初上升0.8個百分點至11.8%。

該集團指，現時有個人客戶2.2億，較年初增長1%。互聯網用戶量超過6.11億，較年初增長2.2%；年活躍用戶量超過3.22億。

平保全日收報86.2元，跌0.95%。

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