中海油：首季淨產量升4.7% 平均實現油價升20.5%
文章日期：2021年4月22日 16:57
中海油（0883）公布第一季數據，實現總淨產量137.7百萬桶油當量，按年上升4.7%。油氣銷售收入達約人民幣483.4億元，按年上升21.0%，平均實現油價為59.07美元／桶，按年上升20.5%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為6.71美元／千立方英尺，按年上升5.3%，主要由於北美氣價上升。
實現總淨產量方面，中國淨產量94.7百萬桶油當量，按年上升8.7%，主要由於流花16-2/20-2和旅大16-3/21-2等新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量43.0百萬桶油當量，按年下降3.2%，主要由於尼日利亞Egina項目、美國鷹灘項目和英國北海Buzzard油田產量下降。
期內，共獲得2個新發現，並有18口評價井獲得成功。其中，中國海域成功評價墾利10-2和文昌9-7含油氣構造。墾利10-2有望成爲大中型規模油田，預示渤海淺層岩性油氣藏勘探前景廣闊；文昌9-7有望成爲中型規模油田。計劃於本年內投產的新項目中，曹妃甸6-4油田已成功投產，其他項目按計劃推進。
首季度資本開支達約人民幣160.4億元，按年下降5.1%，主要由於開發項目的工作進度安排。
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