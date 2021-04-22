本港3月失業率降至6.8% 勝預期 零售膳食服務業失業率跌幅明顯
文章日期：2021年4月22日 16:42
香港統計處公布，截至3月底三個月失業率報6.8%，好過預期的7.1%。去年12月至今年2月止3個月失業率為7.2%。就業不足率亦由去年12月至今年2月的4.0%下跌至3月止的3.8%。
與2020年12月至2021年2月比較，在今年1月至3月期間，很多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，以及人類保健活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。
按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在下跌0.4個百分點至10.7%，其中，餐飲服務活動業的失業率由14.1%下跌至13.3%。同時，人類保健活動業的失業率明顯下跌。其他行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。
總就業人數由2020年12月至今年2月的361.01萬人，上升至1月至3月的361.41萬人，增加約4000人。同期的總勞動人口亦由387.17萬人上升至387.39萬人，增加約2200人。
失業人數（不經季節性調整）由2020年12月至21年2月的26.16萬人下跌至1月至3月的25.9 8萬人，減少約1800人。同期的就業不足人數亦由15.46萬人下跌至14.84萬人，減少約6200人。
勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在第一季顯著受壓，但是情況在季內較後時間隨着本地第四波疫情減退而穩定下來。
羅致光表示，由於不同行業的復蘇步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰。然而，如果本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，這應有助紓緩勞工市場的壓力。政府會繼續密切留意相關情況。
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