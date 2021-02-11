恒指升133點重上20天線 北水第5日流入 女股神增持美團升3.4%
文章日期：2021年4月22日 16:24
市場低吸美股，港股亦趁機反彈，恒指今早高開95點後僅曾微跌24點，其後反彈最多226點，高低波幅251點，收市升133點或0.47%，報28755點，成交金額1545億元，較上日增加0.11%；國指升50點或0.46%，報10939點。恒生科技指數收報8279點，升1.16%。
恒指重上20天線(28624.97點)，10天線(28793.21點)得而復失。
藍籌31隻升，20隻下跌，4隻無升跌。獲Cathie Wood的Ark基金增持，美團（3690）升3.47%，收報292元，是升幅最大的藍籌，同獲增持的騰訊（0700）升1.97%，收報621元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；平保（2318）跌2.82%，收報86.2元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
創科實業（0669）創上市新高，見145元，收報142.3元，升2.3%。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中興（0763）收報20.05元，升3.89%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低15元，收報15.24元，跌6.27%。
北水南下合計淨流入58.93億元，較上日增加39.97%，連續第5日流入，累計流入256.46億元。南水北上合計淨流出15.97億元人民幣，較上日增加51.1%，連續第3日流出，累計流出31.51億元。
午後消息股表現
弘陽服務（1971）料收購南京兩物管能貢獻10%利潤。收報4.33元，跌0.68%。
南早：新港兩地旅行氣泡計劃推遲至下周公布 擬下月底啟動。另外，該報亦報道，國泰（0293）將關閉加拿大等地的飛行員基地，國泰收報7元，升0.86%。
中國海外宏洋（0081）首季營業額增17%。收報5.2元，跌0.95%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國平安（2318）收報86.2元，跌2.82%；萬科（2202）收報27.95元，升0.72%；青啤（0168）收報77元，升0.79%；維達（3331）收報26.8元，升0.37%。
今早及隔晚消息股表現
火幣科技（1611）向4隻虛擬貨幣基金推出資產管理服務。火幣科技收報21.9元，升1.86%。
比特幣失守5.3萬美元 華爾街投資大師稱比特幣價格恐面臨「腰斬」。區塊鏈概念股個別發展，栢能集團（1263）收報3.72元，升3.05%；BC科技（0863）收報15.94元，跌2.21%；雄岸科技（1647）收報0.37元，跌2.63%；美圖公司（1357）收報2.48元，跌1.59%。
恒大（3333）擬發行公司債，為去年10月來首次境內發債。收報13.8元，跌0.58%。
金沙中國（1928）首季虧損擴大，EBITDA升49%。收報37.15元，升0.13%。
中燃（0384）下限29.75元配股 折讓約9% 籌116億元。收報29元，跌11.31%。
英皇集團（0163）5億售觀塘工廈新傳媒集團中心。報1.1元，跌0.9%。
市場消息指出，張國榮家族公司配售建滔（0148）最多3600萬股，套現近16億。報42.2元，跌8.8%。
長汽（2333）首季由虧轉盈，收入大增1.5倍。收報21.35元，跌12.68%。
中國財政部申報間接經紫荊文化，在鳳凰（2008）持股21%。收報0.93元，跌1.06%。
香港寬頻（1310）中期少賺64%，中期息39仙增5%。報11.12元，跌4.1%。
中聯通（0762）首季盈利增21%。收報4.57元，升0.66%。
中人壽（2628）首季純利升55%到75%。收報15.76元，升1.16%。
美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠20年度虧損近50億。收報12.34元，升1.15%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，361度（1361）創52周高，見2.71元，收報2.71元，升8.4%；特步（1368）創52周高，見6.78元，收報6.69元，升13.97%；
醫療醫藥相關股破頂，包括，國藥控股（1099）創52周高，見24.5元，收報24.15元，升2.77%；上海醫藥（2607）創52周高，見17.08元，收報16.94元，升0.71%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.33元，收報3.18元，升3.25%。
其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.53元，收報8.4元，升1.08%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.99元，收報2.98元，升3.11%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.75元，收報23.75元，升1.5%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.63元，收報0.61元，升15.09%。
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