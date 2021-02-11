市場低吸美股，港股亦趁機反彈，恒指今早高開95點後僅曾微跌24點，其後反彈最多226點，高低波幅251點，收市升133點或0.47%，報28755點，成交金額1545億元，較上日增加0.11%；國指升50點或0.46%，報10939點。恒生科技指數收報8279點，升1.16%。