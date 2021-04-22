惠譽指出，將其列入負面評級觀察名單是基於華融解決延遲刊發去年業績的時間框架透明度有限，以及可能造成的影響具有不確定性。惠譽預期將在公司有進一步細節披露後，決定是否解除其評級觀察負面狀態。

惠譽又指，若華融的獨立信用狀況趨於惡化，令其履行政策職能的能力受到制約，則該公司評級可能承壓。若惠譽認為華融缺少政府支持，則可能會對確定該公司評級的政府相關企業（GRE）評級因素重新做出評估。不過惠譽相信政府支持不足的可能性較小，其目前使用的評級方法已考慮到華融在需要時獲得政府特別支持的可能性較高。

如果華融延遲刊發年報的問題得到及時解決，且有跡像表明其獨立信用狀況以及政府提供支持的意願保持不變，則惠譽可能會考慮將其移出評級負面觀察名單。

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