評級機構惠譽宣布,將中國華融(2799)的A級長期發行人違約評級列入負面評級觀察名單,同時亦將Huarong Finance II Co., Ltd.、Huarong Finance 2017 Co., Ltd.及Huarong Finance 2019 Co., Ltd.所發行高級無抵押債券,以及次級票據的評級也列入負面評級觀察名單。惠譽指,這些債券與中國華融的信用狀況,和對華融旗下離岸融資平台華融國際信用狀況的內部評估結果相關聯。