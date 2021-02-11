該公司指，BFSL的服務讓商戶在同一張卡上消費和賺錢，使他們在交付商品或在店內服務客戶時更輕鬆、靈活、快速地接受數碼支付。Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，對於商戶而言，數碼優先計劃有助他們接觸到更多消費者及更快捷地獲取資金。

Mastercard同時引述其調查指出，來自澳洲（30%）、印度（49%）、中國（55%）及日本（34%）的消費者均計劃進行更多網上購物；大部分人更認為（澳洲：71%、印度：77%、中國：73%及日本：62%）轉用感應式支付已是大勢所趨，並將持續下去，相信消費者正迅速及長遠地轉向「數碼預設」的思維。

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