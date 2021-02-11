Mastercard伙BFSL為印度小微企提供數碼支付服務
文章日期：2021年4月22日 15:30
老牌卡公司Mastercard今天（22日）宣布，公司正在亞太區內加強其全球性「數碼優先（Digital First）」計劃，透過與不同伙伴合作，為消費者提供方便亦安全的支付選項，以滿足其網上購物及處理銀行事務的需求。其中，公司新近跟印度的BOB Financial Solutions（BFSL）合作，共同為當地小型和微型商戶提供Mastercard的QR on Card服務。
該公司指，BFSL的服務讓商戶在同一張卡上消費和賺錢，使他們在交付商品或在店內服務客戶時更輕鬆、靈活、快速地接受數碼支付。Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，對於商戶而言，數碼優先計劃有助他們接觸到更多消費者及更快捷地獲取資金。
Mastercard同時引述其調查指出，來自澳洲（30%）、印度（49%）、中國（55%）及日本（34%）的消費者均計劃進行更多網上購物；大部分人更認為（澳洲：71%、印度：77%、中國：73%及日本：62%）轉用感應式支付已是大勢所趨，並將持續下去，相信消費者正迅速及長遠地轉向「數碼預設」的思維。
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