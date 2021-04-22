弘陽服務料收購南京兩物管能貢獻10%利潤
文章日期：2021年4月22日 15:08
內地物管股弘陽服務（1971）昨日宣布，以7354萬元（人民幣，下同）收購南京市本土的高力物業及江蘇高力美家各80%股權。弘陽服務副總裁成健今日表示，兩間物管企業的毛利率屬高水平，相信有助提升公司今年毛利率提升至約31%的目標水平。
財務總監賈傑指，有關收購能於5月完成併表，並能貢獻公司今年利潤8%，如以全年表現預計，則貢獻利潤可達到10%，到明年及後年，貢獻更能進一步增至15%。
另外，成健透露，目前公司也在跟進4個潛在併購項目，包括商業物管及住宅物管，主要位於長三角、華中及西南地區，會優先選擇具房企背景的公司，而公司手頭現金充裕，暫時未有融資需要。
至於今年首季表現，成健稱現時第三方託管項目有10個，對應面積約100萬平方米，已超額完成內部目標，有信心全年能達標。他亦指出，南京早前公布更新物業費收費標準，原最高收費為每月每平方米1.9元，新收費標準分為五個等級，收費介乎0.5元至2.6元。成健指，旗下南京在管物業收費平均約1.6元，正積極安排透過舉行業主大會去進行調價工作，新項目則直接按新標準收費，相信相關收入會有所增長。
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