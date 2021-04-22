新服務之下，客戶可投資包括私募股權、對沖基金、新債認購、股票大手交易和私人配售結構投資票據。

在私募股權和對冲基金的範疇，客戶將有機會涉足遍及全球的私人房地產投資，以及私人銀行領域其他受歡迎的對沖基金。相關投資不設本金鎖定期或追加資金的要求，客戶更可享首次認購費折扣，費用為交易金額的0.95%。

固定收益投資方面，門檻低至100萬元，匯豐亦將為客戶物色日益盛行的ESG綠色債券。客戶可享高達20%折扣，而首次認購更可享0.1%現金回贈，另外，客戶將可在不久將來透過網上銀行認購私人配售的投資。

股票大手交易方面，尚玉客戶將可在今年下半年進行股票大手交易，以折讓價格大手購買上市公司或其主要股東所出售的股票。此外，尚玉客戶現時可按個人需要制定結構投資票據，選擇追蹤香港股票、美國股票、主要指數或定制指數，最低投資額為50萬港元。尚玉客戶將可透過「匯豐投資全速易」流動應用程式進行大手股票認購，以及查閱配售結果。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲(SamiAbouzahr)表示，香港的高資產淨值人口正急速增長，預期增幅為平均每年12%，投資者對更精密的投資方案需求愈趨殷切。面對日益複雜的投資環境，客戶需要在財富管理組合中加入更多元化的金融產品，爭取最佳的風險調整回報，同時開拓新的投資機遇。

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