【選股王】安踏基本因素依然強勁 可博反彈
文章日期：2021年4月22日 12:08
恒指升132點，收報28754點，成交金額920億元。美股升1%終止兩連跌，亞洲股市今早向好，連日大跌的日股強力反彈達2%，韓台股市亦上升。港股今早還是較反覆，期指好淡爭持相當激烈，初段跟隨美股大漲，最高見升至28800點水平，半小時後又急回至28550點，貼近昨日低位後好友反攻，並於28700點至28800點區間拉鋸。
今早表現較佳的板塊是航運、有色金屬、生物科技、醫藥股等。企業配股集資潮持續，中國燃氣（0384）按每股29.75元配售約3.9億股，今早跌穿配股價。另市傳建滔（0148）大股東配售2700萬股舊股，另有權額外配售多900萬股。作價介乎42.9元至43.75元，套現約11.58億元至11.81億元，同樣失守配股價。
表現較差的是汽車股，長汽（2333）首季業績遜預期，股價跌12.3%，連帶同業吉利（0175）亦跌3.1%。
博反彈可選安踏（2020）。安踏大股東日前以每股131.48元，配售8800萬股舊股，套現115.7億元。交易完成後，持股量由50.81%降至47.56%。股價至今大致守在配股價之上，由於基本因素依然強勁，配售後股價下跌，反而吸引資金趁低收集，北水昨日便淨流入達31.7億元。
張兆聰