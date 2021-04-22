恒指升132點，收報28754點，成交金額920億元。美股升1%終止兩連跌，亞洲股市今早向好，連日大跌的日股強力反彈達2%，韓台股市亦上升。港股今早還是較反覆，期指好淡爭持相當激烈，初段跟隨美股大漲，最高見升至28800點水平，半小時後又急回至28550點，貼近昨日低位後好友反攻，並於28700點至28800點區間拉鋸。