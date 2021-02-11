恒指升132點 獲Ark增持騰訊升1.8%美團升2.4% 中燃跌13%穿配售價
文章日期：2021年4月22日 12:12
港股隨美股反彈，恒指今早高開95點，最多升226點，低位跌24點，高低波幅251點。恒指半日升132點或0.46%，報28754點，成交金額920億元；國指升41點或0.39%，報10930點。恒生科技指數收報8269點，升1.03%。
恒指於10天線(28793.16點)爭持，半日升穿20天線(28624.95點)。
藍籌30隻升，23隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升3.17%，收報8.46元，是升幅最大的藍籌，獲Cathie Wood的Ark基金增持，騰訊（0700）升1.81%，收報620元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點，同樣獲增持的美團（3690）收報289.2元，升2.48%。
吉利（0175）跌3.11%，收報21.8元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌2.25%，收報86.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報84.5元，升4.32%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低15.44元，收報15.44元，跌5.04%。
北水南下合計淨流入35.15億元，較上日減少16.5%，連續第5日流入，累計流入232.68億元。南水北上合計淨流出2.52億元人民幣，較上日減少76.13%，連續第3日流出，累計流出18.06億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，收報86.7元，跌2.25%；萬科（2202）收報28.2元，升1.62%；青啤（0168）收報77.95元，升2.03%；維達（3331）收報26.8元，升0.37%。
彭博社：新加坡、香港據稱推遲宣布旅行氣泡安排。國泰（0293）收報6.98元，升0.58%。
火幣科技（1611）向4隻虛擬貨幣基金推出資產管理服務。收報21.85元，升1.63%。
比特幣失守5.3萬美元 華爾街投資大師稱比特幣價格恐面臨「腰斬」。區塊鏈概念股個別發展，栢能集團（1263）收報3.64元，升0.83%；BC科技（0863）收報15.96元，跌2.09%；雄岸科技（1647）收報0.37元，跌2.63%；美圖公司（1357）收報2.48元，跌1.59%。
恒大（3333）擬發行公司債，為去年10月來首次境內發債。收報13.76元，跌0.86%。
金沙中國（1928）首季虧損擴大，EBITDA升49%。收報37.05元，跌0.13%。
中燃（0384）下限29.75元配股 折讓約9% 籌116億元。收報28.15元，跌13.91%。
英皇集團（0163）5億售觀塘工廈新傳媒集團中心。報1.12元，升0.9%。
市場消息指出，張國榮家族公司配售建滔（0148）最多3600萬股，套現近16億。報41.7元，跌9.9%。
長汽（2333）首季由虧轉盈，收入大增1.5倍。收報21.45元，跌12.27%。
中國財政部申報間接經紫荊文化，在鳳凰（2008）持股21%。收報0.9元，跌4.26%。
香港寬頻（1310）中期少賺64%，中期息39仙增5%。報11.14元，跌3.9%。
中聯通（0762）首季盈利增21%。收報4.61元，升1.54%。
中人壽（2628）首季純利升55%到75%。收報15.84元，升1.67%。
美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠20年度虧損近50億。收報12.2元，無升跌。
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