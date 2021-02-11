港股隨美股反彈，恒指今早高開95點，最多升226點，低位跌24點，高低波幅251點。恒指半日升132點或0.46%，報28754點，成交金額920億元；國指升41點或0.39%，報10930點。恒生科技指數收報8269點，升1.03%。