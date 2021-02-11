港元現報7.7613元升值30點子，曾貶值最多1點子，報7.7644元，亦曾升值最多32點子，報7.7611元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03738%；1星期HIBOR升0.04點子至0.05018%；2星期HIBOR跌0.05點子至0.06018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至0.17929%；6個月期HIBOR跌0.45點子至0.31625%；12個月期HIBOR跌1.38點子至0.45339%。

美元指數現報91.045貶值0.11點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.1075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0159%，連續2日收窄，利差是2021年1月20日後最低，當日差距為-0.0192%。

對上一次連續2日收窄，是2021年4月12日，當日利差報0.0024%。

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