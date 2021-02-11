恒指高開95點 中人壽升3.08% 中燃跌9%平配售價 建滔跌6.26%
文章日期：2021年4月22日 09:27
恒指今早高開95點或0.34%，報28716點，升穿20天線(28623.06點)，成交金額163億元；國指今早高開34點或0.32%，報10923點。恒生科技指數開市報8263點，升0.95%。
藍籌31隻升，15隻下跌，9隻無升跌。中人壽（2628）升3.08%，報16.06元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.05%，報621.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；平保（2318）跌2.03%，報86.9元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報109.9元，升2.61%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報33.85元，跌0.59%。
多間公司公布業績，績前表現如下，平保（2318）開市報86.9元，跌2.03%；萬科（2202）開市報27.8元，升0.18%；青啤（0168）開市報76.4元，無升跌；維達（3331）開市報26.7元，無升跌。
火幣科技（1611）向4隻虛擬貨幣基金推出資產管理服務。開市報22元，升2.33%。
金沙中國（1928）首季虧損擴大，EBITDA升49%。開市報37元，跌0.27%。
中燃（0384）下限29.75元配股 折讓約9% 籌116億元。開市報29.75元，跌9.02%。
英皇集團（0163）5億售觀塘工廈新傳媒集團中心。開市報1.11元，無升跌。
市場消息指出，張國榮家族公司配售建滔（0148）最多3600萬股，套現近16億。開市報43.4元，跌6.26%。
長汽（2333）首季由虧轉盈，收入大增1.5倍。開市報23.15元，跌5.32%。
中國財政部申報間接經紫荊文化，在鳳凰（2008）持股21%。開市報0.94元，無升跌。
香港寬頻（1310）中期少賺64%，中期息39仙增5%。開市報11.66元，升0.51%。
中聯通（0762）首季盈利增21%。開市報4.64元，升2.2%。
中人壽（2628）首季純利升55%到75%。開市報16.06元，升3.08%。
美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠20年度虧損近50億。開報12.2元，無升跌。
其他報道
港股ADR升232點 美期向下 亞股向上 平保、萬科、青啤等業績