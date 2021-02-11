港股ADR升232點 美期向下 亞股向上 平保、萬科、青啤等業績
文章日期：2021年4月22日 08:52
美股反彈，港股ADR升232點或0.81%，報28854點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.72%，折合報619.46元；阿里巴巴（9988）升0.39%，折合報222.66元；美團（3690）升跌1.6，折合報286.71元；匯控（0005）升0.27%，折合報45.32元；建行（0939）升0.15%，折合報6.51元。
道期跌0.14%，標期跌0.22%，納期跌0.23%。日股現升1.16%，韓股現升0.4%，澳股現升0.12%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括平保（2318）、萬科（2202）、青啤（0168）、維達（3331）等。
火幣科技（1611）向4隻虛擬貨幣基金推出資產管理服務。
金沙中國（1928）首季虧損擴大，EBITDA升49%。
中燃（0384）下限29.75元配股 折讓約9% 籌116億元。
英皇集團（0163）5億售觀塘工廈新傳媒集團中心。
市場消息指出，張國榮家族公司配售建滔（0148）最多3600萬股，套現近16億
長汽（2333）首季由虧轉盈，收入大增1.5倍。
中國財政部申報間接經紫荊文化，在鳳凰（2008）持股21%。
香港寬頻（1310）中期少賺64%，中期息39仙增5%。
中聯通（0762）首季盈利增21%。
中人壽（2628）首季純利升55%到75%。
美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠20年度虧損近50億。
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