LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復蘇仍然充滿信心。能夠到訪的客戶對公司所提供的種種需求甚殷，但全球大流行相關的旅遊限制（特別在澳門及新加坡）繼續限制到訪人數，並令目前的財務表現停滯不前。同時又稱，財力能支持公司的投資以及在澳門及新加坡的資本開支項目，同時於新市場尋求增長機會。

與去年第一季同期比較，經扣除資本化金額後的利息開支，由去年同期的1.28億美元升至1.54億美元；加權平均借款成本由4.2%升至4.4%，加權平均債務餘額亦增加，主要由於發行15億美元優先票據及第一季SCL信貸融資項下的借款5.05億美元所致。

第一季資本開支達2.91億美元，包括於澳門2.68億美元的建造、發展及維修活動。

旗下澳門威尼斯人淨收益升7.9%至3.4億美元，經調整物業EBITDA升67.3%至8200萬美元；倫敦人淨收益跌19.4%至1.37億元，經調整物業LBITDA 2300萬美元；巴黎人淨收益跌38.3%，經調整物業LBITDA增1.66倍至800萬美元；百利宮淨收益升58.9%，經調整物業EBITDA升1.5倍至1.7億美元；澳門金沙淨收益跌49.3%至3500萬美元經調整物業LBITDA 擴大17倍至1800萬美元。

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