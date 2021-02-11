美股結束兩連跌 道指升316點 Netflix跌7.4%
文章日期：2021年4月22日 08:03
美股結束兩連跌，投資者逢低買入，原材料、能源和金融類股份向上，Netflix因訂戶數字低於預期，收市跌7.4%。其他消息方面，加拿大央行縮減購債規模並預計加息可能提前。澳洲廢除維多利亞州與中國的「一帶一路」協議。美國財長耶倫強調應對氣候變化需要民間資本參與，呼籲金融系統支持低碳投資。
道瓊斯工業平均指數收漲316點，升幅0.94%，報34137點。標普500指數收漲38點，升幅0.94%，報4173點。納斯達克綜合指數收漲163點，或1.19%，報13950點。
IBM升3.9%，報143.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而P&G，跌0.65%，報136.85元，拖低道指5點。
科技股方面，蘋果收市報133.5元，升0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2278.35元，跌0.02%，亞馬遜收市報3362.02元，升0.81%，Facebook收市報301.47元，跌0.38%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報436點。德國DAX指數收漲0.44%，報15195點；法國CAC 40指數漲0.74%，報6210點；英國富時100指數收漲0.52%，報6895點。