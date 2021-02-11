美股結束兩連跌，投資者逢低買入，原材料、能源和金融類股份向上，Netflix因訂戶數字低於預期，收市跌7.4%。其他消息方面，加拿大央行縮減購債規模並預計加息可能提前。澳洲廢除維多利亞州與中國的「一帶一路」協議。美國財長耶倫強調應對氣候變化需要民間資本參與，呼籲金融系統支持低碳投資。